Covid-19

As limitações impostas pelas autoridades francesas aos cultos religiosos, devido à covid-19, levam a Igreja a adaptar-se e as celebrações vão ser hoje transmitidas em direto do santuário de Nossa Senhora de Fátima em Paris através das redes sociais.

"O santuário vai celebrar evidentemente esta noite a primeira aparição de Nossa Senhora, mas num formato simplificado e reduzido. Vamos transmitir o terço a partir das 21:00 através do Facebook e através da Rádio Alfa, que aceitou fazer este serviço público", indicou Nuno Aurélio, reitor do santuário de Nossa Senhora de Fátima em Paris, em declarações à agência Lusa.

O padre lembrou que as restrições em França são "diferentes das que existem em Portugal" e que, além dos atos de culto estarem suspensos, "não se podem reunir mais que 10 pessoas seja para o que for".