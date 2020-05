Covid-19

Os indicadores compósitos avançados da OCDE, que antecipam inflexões no ciclo económico, colapsaram para níveis sem precedentes em abril na maioria das grandes economias mundiais devido à pandemia, foi hoje anunciado.

Esta queda deve-se ao choque causado pela pandemia da covid-19 enquanto as medidas de contenção continuam a ter um severo impacto na produção, consumo e confiança, explica hoje num comunicado a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE).

Na China, no entanto, onde as medidas de contenção já foram flexibilizadas, o indicador compósito da OCDE do setor industrial aproxima-se de uma mudança positiva, estando o referente a abril e o fortemente revisto de março a pressionarem para cima.