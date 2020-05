Covid-19

Os profissionais de saúde podem voltar a gozar férias, já que o Governo decidiu revogar o despacho que restringia esse direito devido à pandemia de covid-19, anunciou hoje o secretário de estado da Saúde.

"Está novamente autorizado o gozo de férias pelos profissionais de saúde desde que seja acautelado o normal funcionamento do serviço, tendo em conta a necessidade de manutenção da prontidão de resposta a um eventual aumento de incidência de covid-19 em Portugal", anunciou hoje António Lacerda Sales, durante a conferencia de imprensa de atualização de informação relativa à infeção pelo novo coronavírus.

A decisão do Ministério da Saúde é anunciada no Dia Internacional do Enfermeiro, profissionais que hoje foram saudados por António Lacerda Sales pelo trabalho que têm desenvolvido.