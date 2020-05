Covid-19

O município de Montemor-o-Velho, no Baixo Mondego, anunciou hoje a aprovação de 22 medidas "excecionais e temporárias" para apoiar a atividade económica, empresas, associações e pessoas em situação de vulnerabilidade devido à pandemia de covid-19.

Citado num comunicado enviado à agência Lusa, o presidente da Câmara Municipal, Emílio Torrão, afirma que as medidas agora aprovadas pretendem "uma ação rápida e dar uma resposta eficaz, de forma a minimizar ou atenuar os efeitos desta crise na economia e na sociedade".

Algumas das medidas preconizam a suspensão do pagamento das taxas de ocupação na feira quinzenal de Montemor-o-Velho "enquanto esta não se realizar", bem como das taxas aplicáveis "aos pequenos comerciantes e produtores locais pela ocupação semanal de bancas e outros espaços no Mercado Municipal ou "a isenção de pagamento de todas as taxas relativas à ocupação de espaço público".