Covid-19

O secretário-geral da UGT, Carlos Silva, criticou hoje a CGTP por não ter assinado o compromisso entre os parceiros sociais e o Governo sobre as condições para a retoma da atividade considerando que a intersindical "pecou por ausência".

"Somos seis parceiros sociais e há um que pecou por ausência", começou por dizer Carlos Silva na cerimónia de assinatura da declaração de compromisso dos parceiros sociais para a retoma económica, que contou com as quatro confederações patronais (CIP, CCP, CTP e CAP) e com a UGT, tendo a CGTP ficado de fora.

"Não temos foguetórios na Alameda, mas temos uma assinatura que vale por milhares de trabalhadores portugueses", continuou o líder da UGT, numa referência às comemorações do 1.º de Maio promovidas pela CGTP.