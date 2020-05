Covid-19

Os comerciantes da vila fronteiriça de Vilar Formoso, no concelho de Almeida, distrito da Guarda, estão a passar por uma situação económica "bastante complicada" devido ao encerramento da fronteira com Espanha, provocada pela pandemia da covid-19.

"A situação é bastante complicada. Como é sabido, Vilar Formoso vive do cliente espanhol e daqueles que passam pela fronteira. O facto de não haver essa possibilidade de passagem torna tudo mais complicado e inviabiliza qualquer negócio", disse hoje à agência Lusa o presidente da Junta de Freguesia de Vilar Formoso, Manuel Gomes.

O controlo das fronteiras terrestres com Espanha está a ser feito desde as 23:00 do dia 16 de março em nove pontos de passagem autorizada, devido à pandemia da covid-19.