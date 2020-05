Actualidade

A Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares não tem dívidas em atraso a fornecedores e reduziu para oito dias o prazo médio de pagamento, segundo o documento da Prestação de Contas de 2019.

O documento foi aprovado por maioria, apenas com o voto contrário da representante do PSD no executivo municipal presidido por João Miguel Henriques.

Durante a prestação de contas, João Miguel Henriques destacou a ausência de dívidas em atraso a fornecedores e a redução do prazo médio de pagamento.