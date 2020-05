Actualidade

Os concursos para seleção de diretores dos museus, monumentos e palácios nacionais, no quadro do novo regime jurídico de autonomia de gestão, vão abrir durante o corrente mês de maio, indicou hoje à agência Lusa fonte do Ministério da Cultura.

Quando o novo regime jurídico de autonomia de gestão dos museus entrou em vigor, em junho do ano passado, cerca de metade dos diretores dos museus e monumentos da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) passaram a estar em regime de substituição, a aguardar concurso.

No quadro do novo regime, os diretores passam a ser recrutados através de concursos públicos, de entre candidatos com vínculo ou sem vínculo à administração pública, em Portugal ou no estrangeiro, para comissões de serviço de cinco anos, com a limitação máxima de dez anos.