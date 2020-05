Actualidade

Um incêndio deflagrou hoje num campo lotado de refugiados rohingyas no sul de Bangladesh, destruindo quase 400 barracas e lojas, informaram uma autoridade do Bangladesh e a agência de refugiados da ONU.

Nenhuma vítima foi registada até agora, avançou o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), numa mensagem divulgada através do Facebook.

Segundo o ACNUR, o incêndio ocorreu no campo de Lambashia, em Kutupalong, no distrito de Cox's Bazar, onde vivem mais de um milhão de refugiados, já que fica na fronteira com Myanmar (antiga Birmânia), de onde a maioria fugiu.