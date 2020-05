Actualidade

O presidente da Câmara Municipal de Loures considerou hoje "animadoras" as declarações do ministro do Ambiente no parlamento sobre a expansão do metropolitano de Lisboa para aquele concelho, mas defendeu a inscrição da obra no próximo quadro comunitário.

Esta manhã, durante uma audição na Comissão de Economia, Inovação Obras Públicas e Habitação, o ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, disse que estão a ser feitas avaliações com alguns municípios, entre o eles o de Loures, no sentido de para ali expandir a rede do metro de Lisboa.

"As palavras do senhor ministro dão-nos ânimo, mas não bastam só palavras. É preciso que o Governo passe à ação e inscreva essa obra no próximo quadro comunitário de apoio", disse à agência Lusa o presidente da Câmara Municipal de Loures, Bernardino Soares.