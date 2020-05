Actualidade

A fundação de Rizwan Adatia pediu hoje às autoridades que localizem o empresário raptado há quase duas semanas nos arredores da capital moçambicana, considerando que o povo moçambicano precisa do filantropo.

"Pedimos [às autoridades] que localizem o senhor Rizwan Adatia. O povo moçambicano precisa dele", disse à Lusa Rosi Pereira, uma das coordenadoras de projetos na Rizwan Adatia Foundation, exprimindo o sentimento dos funcionários da instituição.

Rosi Pereira falava à margem de uma iniciativa no Centro de Apoio à Velhice, onde a fundação trabalha em coordenação com as autoridades moçambicanas no apoio a um grupo de idosos vulneráveis.