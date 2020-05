Actualidade

O desempenho pessoal do Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, foi desaprovado por 55,4% dos brasileiros, segundo uma sondagem divulgada hoje pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), em parceria com o Instituto MDA.

O levantamento também mostrou que o desempenho pessoal do chefe de Estado teve aprovação de 39,2% dos entrevistados. Outros 5,4% não souberam opinar.

Ainda em relação ao poder executivo, o Governo brasileiro foi considerado ótimo ou bom por 32% dos entrevistados, regular (22,9%), ruim ou péssimo (43,4%), enquanto 1,7% declararam não saber opinar.