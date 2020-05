Covid-19

Um grupo de atores e encenadores, liderados por Ruy de Carvalho, reúne-se na quarta-feira com o Presidente da República a quem irá entregar um pacote de propostas "urgentes e imediatas" para as artes do espetáculo.

"Pelos Profissionais do Palco" é o nome do grupo que integra produtores, encenadores, atores e técnicos que, na quarta-feira, se reunirá, no Palácio de Belém, com Marcelo Rebelo de Sousa a quem irá entregar uma série de propostas de medidas que consideram urgentes para os profissionais do setor, no contexto criado pelo combate à pandemia da covid-19.

Paula de Carvalho, que também faz parte do movimento, disse à agência Lusa que serão entregues um pacote de "medidas" com vista a obviar a "grande crise" por que os profissionais da cultura estão a passar, nomeadamente das artes de palco, devido aos limites criados pela resposta à doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2.