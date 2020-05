Covid-19

A transportadora aérea Ryanair estima ter perdas de 100 milhões de euros entre abril e junho devido ao cancelamento de viagens por causa da pandemia de covid-19, após um total de 25 milhões de passageiros com voos anulados.

"Tivemos um colapso no tráfego aéreo - 99% do nosso tráfego desapareceu - e já dissemos ao mercado que vamos perder 100 milhões [de euros] num trimestre, entre abril, maio e junho", afirma em entrevista à agência Lusa o presidente executivo da Ryanair, Eddie Wilson.

De acordo com o responsável, "o que aconteceu foi que a empresa teve de cancelar voos" devido à pandemia de covid-19 e às medidas restritivas adotadas pelos governos europeus para tentar conter o surto, sendo essa a razão para estas perdas, às quais se juntarão as dos meses de julho a setembro, um trimestre forte para a Ryanair por abranger o pico do verão.