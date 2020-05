Covid-19

A companhia aérea Ryanair critica "a obsessão" relativa à eventual medida de deixar lugares livres entre passageiros para garantir distanciamento em aviões, devido à pandemia de covid-19, recusando aplicá-la, por considerar que "não é realista".

"Esta obsessão com o lugar do meio não é baseada em factos. O que se pretende atingir? Não atinge nada. As pessoas continuam atrás umas das outras nas aeronaves e há outras e mais eficientes medidas que podem ser adotadas", vinca em entrevista à agência Lusa o presidente executivo da Ryanair, Eddie Wilson.

Argumentando que esta medida não tem "qualquer razão de saúde pública ou científica", o responsável aponta também que esta "não é uma medida realista", já que por exemplo "não tem em conta as famílias que viajam juntas e as companhias aéreas que não têm lugares do meio".