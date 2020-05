Covid-19

A Fundação José Saramago (FJS) reabre ao público na próxima segunda-feira, depois de ter estado encerrada devido à pandemia de covid-19, com um horário mais reduzido, a manter pelo menos até ao final do mês, anunciou hoje a fundação.

Após ter fechado portas devido às medidas de contingência impostas para se evitar a propagação da covid-19, a Fundação José Saramago vota a abrir ao público no dia 18 de maio, duas semanas após o fim do estado de emergência, com um novo horário, que passa a ser das 11:00 às 17:00, ou seja, abre uma hora mais tarde e encerra uma hora mais cedo do que o seu horário habitual.

Esta reabertura significa que a exposição permanente, a loja/livraria e os restantes espaços da Casa dos Bicos voltam a estar disponíveis para visitas, embora ainda sem atividades programadas, informa a fundação na sua página oficial.