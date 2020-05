Covid-19

A presidente do Conselho Internacional de Museus - Portugal (ICOM), Maria de Jesus Monge, disse hoje à agência Lusa que muitos museus do país vão manter-se fechados "porque há incertezas na adesão do público", nesta fase da pandemia covid-19.

O ICOM (sigla da designação em inglês) é uma organização não governamental dedicada à preservação do património cultural através da divulgação de boas práticas e, em Portugal, possui mais de 400 membros, incluindo museus nacionais, municipais, privados e diversas instituições museológicas.

Contactada pela Lusa, a presidente desta entidade, cujos novos órgãos sociais iniciaram funções no início de março, revelou que foi lançado em abril um inquérito aos seus membros para saber como estão a lidar com o encerramento, e as perspetivas de reabertura a partir de 18 de maio, Dia Internacional dos Museus.