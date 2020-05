Actualidade

Seis partidos políticos da Guiné-Bissau consideraram, numa carta enviada à Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, a nomeação do novo procurador-geral da República (PGR) como um "atentado aos direitos humanos".

"Esta nomeação é um atentado aos direitos humanos e um insulto à memória de inúmeras vítimas dos assassinatos políticos que ensanguentaram o país durante o governo de Carlos Gomes Júnior, entre 2008 e 2012", lê-se na carta, com data de 10 de maio, hoje divulgada.

A carta assinada pelo presidente do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), Domingos Simões Pereira, inclui também a Assembleia do Povo Unido-Partido Democrático da Guiné-Bissau (APU-PDGB), União para a Mudança, Partido da Nova Democracia, Partido da Convergência Democrática e Partido da Unidade Nacional, representados no Governo de Aristides Gomes, demitido pelo Presidente Umaro Sissoco Embaló.