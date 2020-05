Covid-19

A Madeira não regista casos de covid-19 há seis dias consecutivos, mantendo-se o total de 90 infetados, dos quais 55 já foram considerados curados, mais dois do que na segunda-feira, informou hoje o Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE).

"No dia 12 de maio, há mais dois doentes recuperados a reportar - um residente no concelho do Funchal e um no concelho de Câmara de Lobos, totalizando 55 casos recuperados", indicou o IASAÚDE, em comunicado de imprensa.

O Instituto sublinhou ainda que os 35 casos de infeção ativos são pessoas que permanecem em isolamento no domicílio ou unidade hoteleira, sem necessidade de cuidados hospitalares.