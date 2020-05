Covid-19

O torneio de ténis de Wimbledon angariou cerca de 1,36 milhões de euros para apoiar a recuperação pós-covid-19, anunciou hoje a organização do 'Grand Slam' britânico, adiado para 2021 devido à pandemia do novo coronavírus.

"O All England Lawn Tennis Club anunciou hoje uma série de contribuições para apoiar a recuperação local, nacional e internacional da pandemia do coronavírus, após o cancelamento do torneio deste ano", explicou a organização de Wimbledon em comunicado.

A verba, estimada em 1,2 milhões de libras (cerca de 1,36 milhões de euros), foi conseguida através dos esforços conjuntos do All England Club, o clube que é 'palco' do único 'major' disputado em relva, da fundação de Wimbledon e do próprio torneio.