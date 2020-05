Actualidade

O Tribunal da Relação deu provimento ao recurso apresentado pela vereadora da Câmara do Porto Odete Patrício, considerando que os seus comentários sobre uma obra embargada na escarpa da Arrábida são "meras opiniões", pelo que não vai a julgamento.

O acórdão do Tribunal da Relação do Porto (TRP), datado de 06 de maio, a que a agência Lusa teve hoje acesso, revoga a decisão do Tribunal de Instrução Criminal do Porto, que, em outubro de 2019, pronunciou "erradamente" (decidiu levar a julgamento) a vereadora socialista na Câmara do Porto pelo crime de ofensa a organismo, serviço ou pessoa coletiva.

A instrução (fase facultativa que visa decidir se o processo segue e em que moldes para julgamento) foi requerida pelo município liderado pelo independente Rui Moreira, depois de o Ministério Público não acompanhar a acusação particular da autarquia e determinar, ainda na fase de inquérito, pelo seu arquivamento.