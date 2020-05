Covid-19

A Liga portuguesa de futebol, suspensa desde 12 de março, deverá regressar em 04 de junho, quando se disputar a 25.ª jornada, anunciou hoje a Liga Portuguesa de Futebol Profissional.

"Por forma a garantir que são rigorosamente vistoriados os estádios e realizados os testes médicos a todos os profissionais envolvidos nos jogos e na respetiva organização, está apontada a data de 04 de junho de 2020 para o primeiro jogo da 25.ª jornada da Liga NOS", anunciou o organismo em comunicado.

O FC Porto lidera com 60 pontos, mais um do que o Benfica, segundo, enquanto o Sporting de Braga é terceiro com 46.