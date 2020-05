Actualidade

As comemorações do centenário do nascimento do escritor Ruben A. abrem no dia 26, com a publicação do romance "A Torre da Barbela", segundo a Porto Editora, e prolongam-se por 2021, com teatro, exposições e reedição de outros títulos.

"A Torre de Barbarela" vai ser publicada na coleção "Miniatura", da chancela Livros do Brasil, precisamente no dia do aniversário do escritor, nascido em Lisboa, em 26 de maio de 1920.

O romance foi editado em 1964 e, no ano seguinte, venceu o Prémio Ricardo Malheiros, da Academia das Ciências de Lisboa.