Covid-19

O Governo indicou hoje que 10 milhões de euros do Plano Nacional de Apoio (PNA) vão ser aplicados em medidas para minimizar o impacto da pandemia de covid-19 no setor do vinho, sem comprometer os programas em curso.

A ministra da Agricultura esteve hoje reunida com os conselhos consultivos do Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) e do Instituto do Vinho do Douro e do Porto (IVDP) para analisar o impacto da covid-19 no setor.

Durante a reunião, Maria do Céu Albuquerque avançou que "10 milhões de euros do Plano Nacional de Apoio (PNA), dedicado ao setor vitivinícola, vão ser utilizados em medidas para minimizar os efeitos da pandemia".