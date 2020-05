Covid-19

O Governo da Guiné-Bissau decretou hoje o recolher obrigatório no país entre as 20:00 e as 06:00 horas, na sequência do prolongamento do estado de emergência devido à pandemia do novo coronavírus.

O chefe de Estado, Umaro Sissoco Embaló, prolongou segunda-feira, pela terceira vez, o estado de emergência no país até 26 de maio.

"Todos os habitantes devem permanecer em casa das 20:00 às 06:00", refere o decreto do Governo, que regulamenta o estado de emergência.