Covid-19

A rede de aceitação de cartões Reduniq, da Unicre, contabilizou na semana entre 03 e 09 de maio, a primeira do desconfinamento, 6,2 milhões de transações, um crescimento de 11% face à semana anterior, revelou o grupo num comunicado.

"Entre os setores que retomaram os seus negócios nesta primeira fase de desconfinamento implementada pelo Governo português, os cabeleireiros foram a atividade que mais aumentou a sua faturação, com um crescimento de 1.039% entre a última semana do estado de emergência e a primeira semana de desconfinamento", adiantou a marca.

Surgem depois as "papelarias, livrarias e tabacarias, com um aumento de 84%, os serviços do Estado, com um crescimento de 64%, e as gasolineiras, com mais 14% no seu volume de faturação", referiu a Reduniq, na mesma nota.