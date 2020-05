Covid-19

O primeiro-ministro pediu hoje confiança aos alunos dos 11 e 12º anos e aos professores no regresso às aulas presenciais a partir de segunda-feira, dizendo que os materiais de proteção individual estarão disponíveis nas escolas.

António Costa falava após ter visitado a Unidade de Apoio Geral de Material do Exército, no município de Benavente, num discurso em que elogiou a operação logística desempenhada pelas Forças Armadas, quer na desinfeção de estabelecimentos de ensino, quer no planeamento e organização da distribuição de material de proteção em cerca de 500 escolas.

"Foi um trabalho muito grande e foi um esforço financeiro enorme, porque se trata de uma quantidade imensa de material. Só nesta primeira leva cuja distribuição está aqui em causa, estamos a falar de mais de quatro milhões de máscaras para mais de 500 escolas", declarou, tendo a ouvi-lo os ministros da Defesa, João Gomes Cravinho, e da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, assim como o chefe de Estado Maior General das Forças Armadas, almirante Silva Ribeiro.