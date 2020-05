Actualidade

O ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, garantiu hoje que são para cumprir as leis sobre a limpeza de terrenos, no âmbito das medidas de prevenção de incêndios rurais.

Ouvido na Comissão de Agricultura e Mar, e perante perguntas dos deputados sobre se, devido à atual pandemia de covid-19, podiam ser suspensas as multas para quem não limpa os terrenos, o ministro afirmou que "o Governo não pondera suspender as coimas", porque "há responsabilidades que não podem ser aligeiradas".

"Não queremos ler ´ardeu porque o Governo suspendeu as multas´", disse João Pedro Matos Fernandes, salientando a importância, como disse várias vezes nas suas intervenções perante os deputados, que é "fundamental transformar a paisagem".