Actualidade

O Arouca, clube que esta época garantiu a subida II Liga portuguesa de futebol, anunciou hoje que o treinador Henrique Nunes não vai continuar no comando técnico da equipa na próxima temporada.

"Agradecemos profundamente todo o trabalho de Henrique Nunes e por nos voltar a colocar num patamar do qual nunca devíamos ter saído. A partir daqui, os nossos percursos separam-se, mas a gratidão e a amizade permanecerão", anunciou o clube através de uma publicação nas redes sociais.

Henrique Nunes, de 65 anos, tinha sido contratado no início da época para orientar o emblema arouquense, com o objetivo de o fazer regressar aos escalões profissionais, deixando a equipa no primeiro lugar da Série B do Campeonato Portugal, com 58 pontos, quando a prova foi interrompida, devido à pandemia de covid-19, com 25 jornadas cumpridas.