Luanda Leaks

A Procuradoria-Geral da República de Angola respondeu hoje às acusações da empresária Isabel dos Santos sobre alegadas provas forjadas, nomeadamente um passaporte com a assinatura de Bruce Lee, explicando que a autenticidade do documento estava a ser investigada.

A empresária e filha do ex-Presidente de Angola José Eduardo dos Santos acusou hoje Angola e Portugal de terem usado como prova no arresto dos seus bens um passaporte falsificado, com assinatura do mestre do kung-fu e ator de cinema já falecido Bruce Lee.

Em comunicado hoje divulgado, a Procuradoria-Geral da República (PGR) angolana sublinha que o arresto de bens de Isabel dos Santos em Angola foi decretado no âmbito de uma providência cautelar, num processo cível que corre atualmente em Angola.