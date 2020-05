Covid-19

As ruas de Fátima estão quase vazias naquela que seria uma das peregrinações mais concorridas do ano. Junto ao Santuário, veem-se hoje mais militares da GNR do que pessoas e numa loja que reabriu apareceram mais jornalistas que peregrinos.

"Reabrimos na segunda-feira. Temos tido mais jornalistas a fazer perguntas que clientes", contou à agência Lusa Joana Gomes, de um estabelecimento próximo do recinto, referindo que hoje a faturação, a meio da tarde, ainda estava a zero.

Pelas ruas à beira do Santuário, as histórias dos comerciantes que decidiram abrir e não registaram um cliente sequer repetem-se.