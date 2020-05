Covid-19

O Presidente cabo-verdiano disse hoje que anuncia na quarta-feira a decisão sobre o prolongamento ou não do estado de emergência nas ilhas de Santiago e da Boa Vista, as únicas ainda com casos ativos de coronavírus no arquipélago.

Jorge Carlos Fonseca falava à saída de uma reunião, na cidade da Praia, com o Governo para avaliação do estado de emergência nas ilhas de Santiago e da Boa Vista, em vigor até às 24:00 de quinta-feira, e decidir sobre o seu prolongamento ou não.

Além do primeiro-ministro, na reunião participaram os ministros da Saúde, Arlindo do Rosário, e da Administração Interna, Paulo Rocha, - por vídeoconferência a partir da ilha da Boa Vista - e o diretor nacional da Saúde, Artur Correia.