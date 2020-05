Covid-19

O PSD apresentou hoje um diploma para isentar as "entidades responsáveis" pela criação e manutenção de "hospitais de campanha e estruturas afins", por causa da pandemia, do pagamento da taxa de registo no Sistema de Registo de Estabelecimentos.

De acordo com um projeto-lei que deu hoje entrada na Assembleia da República, os sociais-democratas querem que fiquem isentas do "pagamento da taxa de registo ou de atualização de registo no Sistema de Registo de Estabelecimentos Regulados, bem como de contribuição regulatória", as entidades que criaram e mantêm estruturas destinadas ao "reforço da capacidade hospitalar" e da prestação de cuidados de saúde complementares, na sequência da pandemia da covid-19.

O partido sublinha que esta isenção deve ser aplicada aos denominados "hospitais de campanha, centros/unidades de rastreio ou centros de testes" ao novo coronavírus (SARS-CoV-2).