Covid-19

O número de pessoas controladas nos postos de fronteira com Espanha aumentou 30% no terceiro período do estado de emergência, entre 18 de abril a 02 de maio, em relação ao período anterior, segundo um relatório hoje divulgado.

O relatório sobre o terceiro período do estado de emergência indica que, entre 18 de abril e 02 de maio, foram controlados 84.543 passageiros nos postos de fronteira com Espanha, significando uma subida de 30,3% face ao período anterior do estado de emergência, entre 03 e 17 de abril, que registou 64.862 passageiros.

Segundo o documento entregue na Assembleia da República, 356 pessoas não foram autorizados a entrar em Portugal durante o terceiro período do estado de emergência.