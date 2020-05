PE

A Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) estima um impacto de 13,35% do Produto Interno Bruto (PIB), superior ao do Governo, das medidas financeiras adotadas para enfrentar as consequências económicas da pandemia de covid-19, foi hoje divulgado.

De acordo com um relatório de análise ao Programa de Estabilidade (PE), a UTAO estima que "o impacto das medidas financeiras de mitigação dos efeitos económicos da pandemia apresentadas no PE 2020 é de 13,35% do PIB de 2019 (28,3 mil milhões de euros), mais 1,5 p.p [pontos percentuais] do que o considerado" pelo Ministério das Finanças.

Os técnicos parlamentares atribuem esta diferença à "quantificação da Linha de Crédito de Apoio à Economia covid-19", que "tem um valor de 6,2 mil milhões de euros e não de 3 mil milhões de euros como indicado no relatório do PE 2020".