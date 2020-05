Covid-19

O relatório sobre o terceiro período do estado de emergência revela que as associações humanitárias de bombeiros enfrentam dificuldades financeiras devido à atual situação pandémica, o que pode comprometer a sua capacidade de resposta a emergências.

"Diversos membros da EMEE [Estrutura de Monitorização do Estado de Emergência] alertaram para a situação específica das associações humanitárias de bombeiros e para as dificuldades financeiras que as mesmas enfrentam decorrentes da atual situação pandémica", precisa o relatório do Governo sobre o terceiro período do estado de emergência, entre 18 de abril e 02 de maio.

O documento entregue na Assembleia da República sublinha que estas dificuldades "são fruto da diminuição abrupta do transporte de doentes não urgentes, com um impacto muito significativo na sua faturação, agravada pelo acréscimo repentino de gastos com equipamentos de proteção individual e material de desinfeção".