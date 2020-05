Covid-19

O número de camas em unidades de cuidados intensivos no Serviço Nacional de Saúde (SNS) aumentou 35% entre março e 02 de maio, revela o relatório sobre o terceiro período do estado de emergência.

O documento entregue hoje na Assembleia da República indica que, em março de 2020, o SNS dispunha de 528 camas em unidade de cuidados intensivos, que passaram para 713 a 02 de maio, representando um aumento de 35% de capacidade instalada.

Em relação ao número de ventiladores com capacidade para utilização no tratamento da covid-19, o documento avança que, no início do mês de março, foram contabilizados no SNS 1.142 ventiladores, passando, 02 de maio, para 1.814 equipamentos, 74% dos quais invasivos.