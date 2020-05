Actualidade

A vice-presidente do Parlamento Nacional timorense disse hoje à Lusa que vai realizar-se o plenário de segunda feira para debater o pedido de destituição da mesa do órgão, mesmo que o presidente do órgão esteja ausente.

"Estaremos no plenário na segunda feira e abriremos a sessão. Se o presidente do Parlamento Nacional não estiver, o regimento prevê que em caso de falta seja rotativamente substituído pelos vice-presidentes", explicou Angelina Sarmento em declarações à Lusa.

A também deputada do Partido Libertação Popular (PLP), do atual primeiro-ministro Taur Matan Ruak, explicou que está será a forma de contornar o facto do presidente do parlamento, Arão Noé Amaral, não ter convocado qualquer sessão plenária nas últimas duas semanas.