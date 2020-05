Actualidade

Joe Biden e Donald Trump venceram, respetivamente, as primárias dos partidos democrata e republicano esta terça-feira no estado norte-americano do Nebraska, numa eleição que registou recordes de abstenção por causa da pandemia da covid-19.

Estas foram as primeiras primárias com voto presencial desde as eleições no Wisconsin, há cinco semanas, em plena pandemia.

Apesar de a deslocação às urnas ter sido autorizada, após as críticas à votação presencial nas primárias no Wisconsin, a abstenção atingiu recordes, tendo sido registados 400 mil votos por correspondência, segundo números divulgados pela Associated Press (AP).