Actualidade

O primeiro-ministro timorense apresentou hoje uma nova orgânica do VIII Governo constitucional, que elimina algumas pastas e cria outras, incluindo os cargos de dois vice-chefes do Governo, informou o Executivo.

"Passa a prever-se a existência de dois vice-primeiros-ministros que coadjuvarão o primeiro-ministro no exercício das respetivas competências, de um ministro dos Assuntos Parlamentares e Comunicação Social e de um ministro do Plano e Ordenamento do Território", informou o Executivo em comunicado.

Na semana passada a Lusa noticiou que uma primeira lista de novos membros indigitados pelo primeiro-ministro para o Governo timorense e apresentada ao Presidente da República, incluía a nomeação da ministra da Solidariedade Social, Berta dos Santos, como vice-chefe do executivo.