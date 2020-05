Covid-19

A China identificou, nas últimas 24 horas, seis novos casos de contágio local pelo novo coronavírus, no nordeste do país, e um oriundo do exterior, detetado em Xangai, informaram as autoridades do país asiático.

Segundo a Comissão Nacional de Saúde da China, os seis casos de contágio local foram diagnosticados na província de Jilin, que faz fronteira com a Rússia e a Coreia do Norte, e onde na última semana foram detetados cerca de trinta casos.

As províncias de Jilin e Heilongjiang registaram um aumento repentino de casos, nas últimas semanas, devido à chegada de chineses infetados com a doença vindos da Rússia, segundo as autoridades.