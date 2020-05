Covid-19

O Paquistão superou pela primeira vez os dois mil novos casos positivos diários desde o início da pandemia da covid-19, indicaram hoje as autoridades.

O aumento ocorre apenas alguns dias depois do primeiro-ministro, Imran Khan, aliviar as restrições no país e permitir o regresso dos paquistaneses no exterior, ignorando os pedidos de controlos mais rigorosos feitos pelos profissionais médicos do Paquistão.

Cenas de multidões lotadas de mercados em todo o país seguiram-se ao levantamento das restrições, apesar do pedido do Governo para que fosse cumprido um distanciamento seguro entre as pessoas, mas amplamente ignorado por muitos dos 220 milhões de paquistaneses.