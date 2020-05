Covid-19

A peregrinação internacional de maio ao Santuário de Fátima termina hoje, com uma celebração inédita na história deste templo mariano, ao realizar-se sem peregrinos face à pandemia da covid-19.

A peregrinação, que começou na terça-feira, realiza-se sem peregrinos no recinto do Santuário de Fátima, estando apenas presentes as pessoas diretamente implicadas nos diferentes momentos celebrativos e alguns convidados.

A oração do rosário começa às 09:00, na Capelinha das Aparições, seguindo-se a celebração da missa, presidida pelo cardeal António Marto, bispo de Leiria-Fátima, terminando com a Procissão do Adeus, desta feita sem o mar de gente habitual a acenar lenços brancos.