Actualidade

O constitucionalista português Jorge Bacelar Gouveia considera que o Presidente da República timorense teve vários comportamentos que são "violadores da Constituição", por não preservarem a normalidade institucional, num parecer pedido pelo CNRT.

O parecer, a que a Lusa teve acesso, foi feito no final de abril em resposta a um conjunto de 10 perguntas sobre a constitucionalidade de vários atos do Presidente da República formuladas pelo presidente do Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT), de Xanana Gusmão.

"Os diversos atos que integram o comportamento geral do Presidente da República enunciados na consulta deste parecer são violadores da Constituição da República Democrática de Timor-Leste, na medida em que põem em causa um dever geral de agir em prol da preservação da normalidade institucional, provocando antes uma interrupção no seu normal funcionamento", escreve o constitucionalista.