Actualidade

Idanha-a-Nova, Castelo Branco, 13 mai 2020 (Lusa) A Academia do Conhecimento Gulbenkian de Idanha-a-Nova iniciou a atividade à distância com o recurso à rádio, para desenvolver nas próximas seis semanas o seu projeto junto de crianças e jovens, foi hoje anunciado.

"A Academia do Conhecimento tem trabalhado com os alunos dos 3.º e 4.º anos do concelho a história 'Sarilhos do Amarelo' (de Pedro Sales Luís Rosário - Faculdade de Psicologia da Universidade do Minho). Face à situação atual no país, a aventura do Amarelo e dos seus amigos passa a ser vivida à distância", explica, em comunicado, a Câmara de Idanha-a-Nova.

O Centro Municipal de Cultura e Desenvolvimento de Idanha-a-Nova integra a rede nacional de Academias Gulbenkian do Conhecimento, cujo objetivo é promover as competências sociais e emocionais de crianças e jovens.