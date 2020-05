Actualidade

O PCP pediu hoje ao Governo que tome medidas para compensar as perdas de produção de cereja em Lamego e Resende, que serão entre 60 e 70%, em consequência das "condições climatéricas extremas" sentidas desde final de março.

Numa pergunta endereçada à ministra da Agricultura, o grupo parlamentar do PCP refere que os produtores de cereja destes dois concelhos do norte do distrito de Viseu manifestaram a sua "profunda preocupação" com a situação.

Segundo o PCP, "a produção de cereja nos concelhos de Lamego e Resende supera as dez mil toneladas". No entanto, devido ao gelo, à chuva, ao granizo e a temperaturas muito baixas, "poderá não chegar às quatro mil toneladas" este ano.