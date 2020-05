Covid-19

O secretário de Estado do Tesouro, Álvaro Novo, disse hoje que o Governo espera ter uma decisão sobre a injeção de dinheiro na TAP, companhia aérea que quase parou devido à covid-19, em meados de junho.

Esperando que haja uma melhor "fundamentação técnica" do pedido de auxílio da TAP ao Estado até ao final de maio, Álvaro Novo referiu que o Governo espera chegar a uma decisão em meados de junho.

"Estando este trabalho previsivelmente concluído no final de maio, depois esperamos, falando com a Comissão Europeia, ter uma decisão prática de injeção de dinheiro, mediante condições que vão ser estabelecidas deste processo negocial, em meados de junho", disse Álvaro Novo em audição na Comissão de Orçamento e Finanças (COF) do parlamento.