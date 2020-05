Covid-19

O presidente do PSD anunciou hoje que o partido decidiu não realizar a festa do Pontal no Algarve nem o Chão da Lagoa na Madeira devido à covid-19, justificando a decisão com "as regras do bom senso".

"Seguindo as regras do bom senso, e de respeito pela lei e pela saúde de todos nós, o PSD decidiu não realizar nenhuma das suas festas de Verão, designadamente a do Chão da Lagoa na Madeira e a do Pontal no Algarve. Só com disciplina e unidade conseguiremos vencer a covid-19", escreveu Rui Rio numa publicação na rede social Twitter.

O PSD/Madeira já tinha anunciado em 16 de abril o cancelamento das festas do Chão da Lagoa e a rentrée na ilha do Porto Santo devido à pandemia de covid-19.