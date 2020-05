Covid-19

O município de Vila Nova de Poiares, no distrito de Coimbra, aprovou uma revisão orçamental que reforça em 1,25 milhões de euros as dotações para apoios sociais e económicos decorrentes dos efeitos da pandemia, foi hoje anunciado.

"Com esta revisão, será possível canalizar verbas que estavam afetas a outras rubricas e que não vão ter execução, como é o caso, por exemplo, da Poiartes, e do apoio às Festas de Nossa Senhora das Necessidades, e que serão integralmente encaminhadas para o reforço das rubricas de apoios sociais e económicos", explica o presidente da Câmara, João Miguel Henriques, em comunicado enviado à agência Lusa.

O autarca justifica o reforço de verbas no setor social e económico "face à grande imprevisibilidade que o futuro e o período pós-pandemia podem trazer a nível social e sobretudo económico, com o impacto no setor empresarial".