Covid-19

O município de São João da Pesqueira pediu hoje ao Governo medidas "que façam a diferença, e não meros paliativos", para defender o setor vitivinícola da região do Douro, que está em crise devido à covid-19.

Numa posição pública subscrita pelos membros do executivo Manuel Cordeiro (presidente), José Luís Rodrigues e Jorge Andrade (vereadores), é referido que "a situação atual e a que se avizinha é de enorme gravidade e necessita de medidas estudadas".

No entanto, estas medidas não podem ser "meros paliativos, como o simplista instrumento do crédito, com agravamento do endividamento, apenas ganhando tempo, com períodos de carência, juros e prazos".